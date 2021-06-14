"Большая семерка" справилась?

25 страниц общих намерений и обещаний: по итогам завершившегося в британском Корнуолле саммита "Большой семерки" его участники приняли коммюнике, в котором, в числе прочего, обязались "максимально быстро предоставить как можно больше безопасных вакцин как можно большему числу людей". Они также договорились сообща заниматься климатическими проблемами и свернуть угольную энергетику.

Для некоторых наблюдателей это - общие слова.

Анна Мариотт из движения за социальную справедливость Oxfam отмечает: "Мы оцениваем это как исторический провал в том, что касается готовности реагировать на главные вызовы сегодняшнего дня - кризис в сфере здравоохранения и климатическую катастрофу. Они действительно не справились с той задачей, думаю, всем очевидно: это был провал".

Эдвин Ихуория, исполнительный директор африканского направления кампании One также ставит участникам саммита низкую оценку: "Забавно, что в коммюнике они обещают сделать максимум в кратчайшие сроки, а потом выясняется, что речь идет о миллиарде доз в течение следующего года. И что, этот миллиард действительно положит конец пандемии? Это просто смешно, поскольку указанное количество не охватит и 5% населения".

Участники экодвижения Extinction Rebellion признались, что рады возвращению Америки в лагерь стран, связанных Парижским соглашением по климату, но разочарованы отсутствием четкого плана действий.

Энди Лезербарроу, активист, отмечает: "Парижское соглашение не выполняется в обозначенном объеме. По сути, они отказались от данных обещаний. Поэтому мы просим их прекратить инвестировать в ископаемое топливо, это главное, и достичь углеродной нейтральности к 2025 году".

Саммит "Большой семерки" завершился, но дипломатическая миссия Джо Байдена в Европе продолжается. Впереди - саммиты НАТО и ЕС -США, а также встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.