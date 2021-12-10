Почему болгары не доверяют вакцинации?

Демонстрация антипрививочников

Начало было хорошим. Я прибыл в Софию солнечным воскресным вечером. Заселившись в гостиницу, я отправился в центр города со съемочным оборудованием. Где-то через 500 м от гостиницы я натолкнулся на группу из 500 демонстрантов, громко скандировавших лозунги. На демонстрацию многие из них пришли со своими детьми. Манифестанты били в барабаны и размахивали болгарским флагом. Я подошел к ним, чтобы спросить, против чего они протестуют. «Вакцинация это очень коварный способ воздействия на наше здоровье и жизнь», — сказала мне одна из участниц демонстрации. «Я не желаю участвовать в эксперименте», — заявила другая протестующая.

Я приехал в Болгарию, чтобы разобраться с тем, почему в Болгарии самый низкий в ЕС уровень вакцинации от Covid-19. Только около 25% болгар получили обе дозы вакцины. Это самый низкий уровень в Европейском союзе. Поэтому, попав на эту демонстрацию, я немедленно приступил к съёмкам. Демонстранты несли плакаты с такими надписями как «Я не убийца дедушки и бабушки», «Я против клинических испытаний на детях».

Я наблюдал за демонстрацией 3 часа. Требования демонстрантов звучали как странная и запутанная смесь дезинформации, лживых сообщений, теорий заговора, социального недовольства и политического протеста.

Организаторов я встретил, когда уже стемнело. Инженер-ядерщик Христо говорит, что он изучил научные публикации на тему пандемии. По его словам, он не видит в статистике применения вакцин доказательств их эффективности.

Еще один манифестант, Калин Иванов, сказал, что участники акции протеста выступают против сегрегации и дискриминации в отношении непривитых людей, «потому что Болгария это либеральная демократия, а один из главных принципов либерализма ставит права человека выше общественной пользы».

Неожиданный снегопад изменил внешний вид города, но не суть проблемы. Почему столько болгар верят этим лозунгам, хотя, согласно данным университета им Джонса Хопкинса, в этой стране самый высокий в ЕС процент людей, умирающих от ковида? К чему это приведёт? Уже поздно что-то менять или еще можно что сделать?

Вакцинация набирает обороты?

В поисках ответа на следующий день я встретился с человеком, который делает всё возможное для вакцинации болгар. И.о. министра здравоохранения объясняет трудности с вакцинацией логистическими проблемами и политическими неурядицами. За последние 8 месяцев парламентские выборы в стране проходили трижды. Он показал мне опубликованные недавно рекламные ролики в поддержку вакцинации. По его словам, «Скорость вакцинации сейчас в 3 раза выше, чем в августе. Мы ожидаем, что до конца года она ускориться еще в 4-5 раз по сравнению с августовским уровнем».

Но как эта оптимистическая статистика отражается в реальной жизни? Я пришел в один из самых посещаемых в Софии центров вакцинации, расположенный в Военно-медицинской академии. Здесь можно вакцинировать до 2000 человек в день. Реальный средний показатель сейчас — от 600 до 700 человек в день. Мне разрешили снимать здесь не более часа. Большинство людей, которых я видел, пришли за третьей дозой. Люди, пришедшие сюда на вакцинацию, не боятся прививок и уверены, что единственный способ остановит пандемию.

Заведующий центром вакцинации Димо Димов считает, что из-за появления новых вариантов нужно действовать быстрее: «Врачи с начала пандемии понимали, что локдауны и социальное дистанцирование — это только временные решения до появления вакцин. Теперь, когда у нас есть вакцины, мы повторяем, что вакцинация приоритетна, что только с помощью вакцин мы справимся с пандемией и избавимся от высокой заболеваемости».

Но даже некоторые медики сеют сомнения в вакцинах. Глава педиатрического отделения в этой клинике инфекционных болезней говорит пациентам и членам их семей, что безопасность и эффективность существующих вакцин от COVID-19 доказана недостаточно. Доктор Атанас Мангаров, работающий в инфекционной больнице, считает, что: «Получив иммунитет, вы всё еще можете заразиться и заразить других. То есть иммунитет защищает только вас, а не других людей. А значит решение должны принимать только вы». Сам он не прививался и даже не носит в клинике медицинскую. По его словам, он уже переболел ковидом, а его долгий опыт работы в инфекционной клинике научил его, как избегать заражения.

Недоверие к государственным институтам

До приезда сюда я прочитал, что болгары отличаются самым высоким в Европе уровнем недоверия к демократии, правительству, СМИ и системе здравоохранения. Эта устойчивая тенденция подпитывается опытом жизни при почти полувековой коммунистической диктатуре.

На таком фоне сможет ли отношение к вакцинам измениться к лучшему? Сделать это будет не просто, считает социолог Анастас Стефанов, принимавший участие в 10 исследованиях на тему коронавируса:

«Болгары формируют свои убеждения, больше ориентируясь на личности, чем на институты. Их политические и гражданские воззрения очень персонализированы. Болгары предпочитают простые лозунги, направленные на отрицание чего-либо. Здесь очень высокий уровень недоверия к государственным институтам, их легитимность очень низкая».

Крайне правая партия с открыто антиваксерской программой только что попала в парламент. Местная пресса сообщает о масштабных подделках сертификатов о вакцинации. Болгарам по-прежнему трудно смириться с государственной программой вакцинации.