Первый визит новый канцлер Германии нанёс в Париж

"Совпадением взглядов по многим важным вопросам" объяснил президент Франции то, что первый зарубежный визит новый канцлер Германии совершил именно в Париж. Лидерам двух европейских государств необходимо сверить часы: с 1 января и на полгода Франция становится председателем ЕС по ротации.

"В любом случае, дорогой Олаф, я счастлив принимать тебя в Париже, - заявил Эммануэль Макрон по итогам рабочего завтрака. - Это твоя первая зарубежная поездка, затем ты отправишься в Брюссель. Я и раньше смог убедиться в твоей твёрдой позиции по многим вопросам, в совпадении наших взглядов и намерении способствовать сотрудничеству наших стран. Твоя проевропейская позиция известна мне давно, твоя воля и решимость понадобятся нам в ближайшие месяцы и годы".

Стороны обсудили также меры по защите европейских границ, необходимость дать общий ответ на миграционный кризис, отношения с африканскими странами и Китаем. Коснулись они и ситуации в Восточной Европе:

"Мы обеспокоены развитием ситуации на Украине, - заявил Олаф Шольц, - где идёт интенсивное развертывание войск. Крайне важно обсуждать это на всех политических форумах. Вполне уместно, что президент США стремится к диалогу с президентом России. С нашей стороны, мы намерены сделать всё, чтобы у Украины были оптимистичные перспективы".

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц обсудили и предстоящий европейский саммит, который состоится 16 и 17 декабря. на нём французский президент представит своё видение "более мощной Европы" - таков девиз нового председателя ЕС.