Депутаты бундестага избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии.

Шольц получил 395 голосов, против проголосовали 303. Глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно. В качестве исключения Бас разрешила депутатам использовать мобильные телефоны для фотографирования.

Вернувшись на заседание Бундестага после назначения в президентском дворце, он принял присягу в новой должности. Около 15:00 (17:00 мск) состоится символическая церемония передачи власти от Ангелы Меркель.

В новый кабмин Германии войдет Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Первое заседание правительства состоится в течение вечера. Главой МИД в новом кабинете станет Анналена Бербок, руководителем ведомства по делам экономики и климата, а также вице-канцлером - Роберт Хабек. Минфин достанется главе либералов Кристиану Линднеру, Минобороны - представительнице социал-демократов Кристине Ламбрехт.

Стало известно, куда Олаф Шольц отправится с первым зарубежным визитом: уже в пятницу он поедет в Париж для встречи с президентом Эммануэлем Макроном, а затем в Брюссель, где проведёт переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.