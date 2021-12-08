Что смена правительства Германии значит для Евросоюза?

В среду, после долгих 16 лет правления, Ангела Меркель покидает поста канцлера Германии. Её заменяет в качестве главы кабинета министров лишь четвёртый социалист в послевоенной истории страны.

В новом правительстве Олафа Шольца представлены зелёные, Свободная демократическая партия (СвДП) и его собственная Социал-демократическая партия (СДПГ). Германией будет впервые править "светофорная" коалиции, названная так в честь цветов каждой партии.

Однако с окончанием эпохи Ангелы Меркель канцлеру-социалисту и его партнёрам предстоит обновить её впечатляющий внешнеполитический курс. Возникает масса вопросов о том, насколько изменится подход Германии к ключевым европейским и мировым проблемам.

В подписанном во вторник коалиционном договоре его участники подчеркнули «особую ответственность» за служение Европе. Но каким «особым» образом Германия будет служить континенту, ещё предстоит определить.

Назовём четыре самых больших для Европы вопроса, на решение которых может повлиять новое правительство Германии.

Китай и права человека

Нельзя отрицать, что усиление Пекина с каждым годом всё больше определяет глобальную повестку Брюсселя. Фокус внимания постепенно переключается на Восток.

Европейский подход Китаю под влиянием Меркель, как правило, отвечал интересам Германии. Однако это может измениться в ближайшие годы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель недавно назвал Пекин «одновременно экономическим конкурентом и системным соперником, а также необходимым партнёром для решения проблем 21 века». Такие отношения представляются очень сложными и запутанными.

В этом смысле взгляды Берлина и Брюсселя соответствуют коалиционному договору, в котором говорится, что отношения Германии с Китаем должны основываться на «партнёрстве, конкуренции и системном соперничестве».

Но Маркус Зинер, научный сотрудник Германского фонда Маршалла (GMF), считает, что всё не так просто:

«Китай, вероятно, создаёт одну из главных конфликтных линий в новом правительстве. Потому что Германия много экспортирует и импортирует, и её отношения с Китаем имеют важное значение для экономики. От их охлаждения хозяйство Германии очень бы пострадало», - сказал Зинер Euronews.

«Только задумайтесь о Volkswagen - крупнейшем немецком производителе автомобилей, который продает каждую вторую свою машину в Китай или производит её в КНР. Германия может потерять много рабочих мест, если она сократит эту торговлю ».

Зинер добавляет, что политический ущерб может быть ещё больше:

«Если мы говорим о политике, то в ней можно ожидать изменений. Новый министр иностранных дел [зелёная] Анналена Бербок хочет проводить внешнюю политику, основанную на ценностях. Это означает, что она уделяет гораздо больше внимания правам человека и укреплению сил демократии», - сказал сотрудник GMF.

«В том, что касается позиций в отношении Китая, а также России, то мы увидим как минимум некоторые изменения. Насколько сильно они изменится в отношении Евросоюза, зависит от того, намерен ли канцлер Олаф Шольц задавать тон во внешней политике или он дает свободу действий новому министру иностранных дел».

Инвестиционная сделка Евросоюза с Китаем, которой придавала большое значение Меркель, в настоящее время приостановлена ​​из-за санкций КНР против депутатов Европарламента и других критиков ситуации с правами человека в стране, в том числе в провинции Синьцзян.

Партнеры по коалиции согласны с тем, что в нынешних обстоятельствах соглашение не может быть ратифицировано. Это усиливает непредсказуемость в отношениях между ЕС и Китаем.

Россия, Украина и Северный поток-2

Новый немецкий кабинет унаследовал множество неотвеченных вопросов о Владимире Путине. Большую опасность представляет наращивание российских войск на границе с Украиной. Москва и Киев оказались на грани войны. Если президент РФ распорядится о продолжении агрессивных действий, стране грозят новые санкции.

Социалистическая партия Германии в целом занимает более мягкую позицию в том, что касается России, но Зинер считает, что любое российское вторжение на территорию Украины невозможно будет игнорировать.

«Партия зелёных очень поддерживает Украину. Поэтому если мы действительно увидим военное проникновение в неё в ближайшие недели или месяцы, я уверен, что ФРГ займёт более жесткую позицию в отношении России », - сказал он. «Независимо от того, проявят ли социал-демократы больше сдержанности, я думаю, в данном случае нет другого выхода, кроме более жёсткой линии в том, что касается санкций».

Трубопровод «Северный поток-2», построенный для транспортировки природного газа из России в Германию, - ещё одна острая проблема, с которой придется столкнуться правительству Шольца.

Европа хочет отказаться от ископаемого топлива, особенно из-за пределов континента и тем более из таких стран, как Россия. По мнению некоторых наблюдателей, энергоносители могут быть использованы Путиным в качестве рычага давления на ЕС.

Газовый проект в настоящее время ожидает сертификации немецкими регулирующими органами, но любое решение нового правительства может натолкнуться на препятствия.

«Северный поток-2 определенно важен для Германии, потому что она отказывается от угля и одновременно - от атомных электростанций. Это означает, что нужно преодолеть нарастающий дефицит энергии. Приходится импортировать газ из других мест. Так что «Северный поток-2» здесь важен», - сказал Зинер.

«С другой стороны, это определенно политический вопрос, решением которого зелёные и большая часть либералов недовольны. Социал-демократы традиционно склонны к более мягкой линии в отношении России. Так что, вероятно, всем им придется найти компромисс, что может быть нелегко ».

Верховенство права

Главные нарушители принципов правового государства в ЕС, Венгрия и Польша, могут вступить в очень трудный период, если осуществятся предупреждения нового правительства Германии.

Меркель многие годы смотрела сквозь пальцы на эти нарушения, что позволило и Будапешту, и Варшаве отступать от демократии. Берлин, наконец, готов решительно на это отреагировать.

«Мы призываем Европейскую комиссию... более последовательно и своевременно использовать существующие инструменты верховенства права», - говорится в коалиционном договоре.

Критики утверждают, что Венгрии и Польше было позволено подрывать демократические стандарты и обходить так называемых "европейских ценностей" ради сохранения компромисса и единства внутри ЕС.

Но вскоре это может измениться, считает Амандин Креспи, доцент кафедры политологии Брюссельского университета.

«Новое правительство ФРГ, похоже, намерено занять более жёсткую позицию по отношению к Польше и Венгрии», - сказала Креспи Euronews.

«Посмотрим, смогут ли европейские лидеры сформировать своего рода единый фронт, и что на самом деле произойдет», - добавила она. - «Руководство Германии может быть менее склонно к политическим соглашениям, как это доказала Ангела Меркель в последние годы».

Ещё более зелёная Европа?

С учетом того, что пакет ЕС «Fit for 55» по климату и энергетике уже предполагает весьма амбициозную экологическую политику, может ли Брюссель пойти еще дальше в этих вопросах, когда у власти в Германии будут «зелёные»? Это вопрос многие европейцы хотели бы задать правительству Шольца.

Партнеры по коалиции выразили намерение прекратить сжигание угля к 2030 году. Но, поскольку зелёные выступают против использования мирного атома и газа в качестве источников энергии для восполнения её нехватки при переходе к возобновляемым источникам, может произойти крупное столкновение двумя крупнейшими европейскими государствами.

«Я вижу потенциально огромную конфронтацию с Францией по вопросу о ядерной энергии и о том, должна ли эта ядерная энергия быть включена в европейскую таксономию, то есть чтобы ядерную энергию считали действительно зелёной энергией», - сказал Креспи.

«Франция и Германия движутся в совершенно противоположных направлениях. ФРГ подтвердила решение об отказе от ядерной энергетики, тогда как президент Макрон, напротив, выступил с очень широким планом по ускорению развития ядерной энергетики во Франции », - добавила она.