Скандал на Даунинг-стрит, 10: увольнение за вечеринку в локдаун

Скандал на Даунинг стрит, 10.

Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Причиной стала опубликованная телеканалом ITV запись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.

Мои слова создали впечатление о легкомысленном отношении к правилам, которые жители страны тогда изо всех сил стремились соблюдать. Я совершенно этого не хотела и буду сожалеть о сказанном до конца своих дней. Я приношу свои глубокие извинения всем вам, кто сидел дома. Работа в правительстве - огромная привилегия. Я старалась поступать правильно, вести себя вежливо и порядочно и в соответствии с высокими стандартами, которых вы справедливо ожидаете от сотрудников Даунинг-стрит, 10 Аллегра Страттон бывшая советница Бориса Джонсона

Борис Джонсон был вынужден также извиниться за скандальное видео и пообещал провести проверку в связи с инцидентом.

Аллегра Страттон на саммите COP26 Adrian Dennis/AP

При этом премьер уверил, что, по его информации, вечеринки, на которой нарушались бы ограничения, на Даунинг-стрит не было.

Я прошу прощения за созданное впечатление, будто сотрудники Даунинг-стрит относятся к этому менее чем серьезно, мне самому тошно и я в ярости, но я повторяю то, что уже говорил: меня неоднократно заверяли, что правила не нарушались ... Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

По данным Daily Mirror, в вечеринке приняли участие десятки сотрудников канцелярии Джонсона в то время, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.

Запись вызвала возмущение как простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов правящей Консервативной партии.

Скандал подлил масла в огонь обвинений в том, что правительственные чиновники пренебрегают антиковидными правилами, которые сами же навязывали всем остальным.