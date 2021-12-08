Скандал на Даунинг-стрит, 10: увольнение за вечеринку в локдаун

Скандал на Даунинг-стрит, 10: увольнение за вечеринку в локдаунКомментарии
Скандал на Даунинг стрит, 10.
Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Причиной стала опубликованная телеканалом ITV запись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.
Борис Джонсон был вынужден также извиниться за скандальное видео и пообещал провести проверку в связи с инцидентом.
При этом премьер уверил, что, по его информации, вечеринки, на которой нарушались бы ограничения, на Даунинг-стрит не было.
По данным Daily Mirror, в вечеринке приняли участие десятки сотрудников канцелярии Джонсона в то время, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.
Запись вызвала возмущение как простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов правящей Консервативной партии.
Скандал подлил масла в огонь обвинений в том, что правительственные чиновники пренебрегают антиковидными правилами, которые сами же навязывали всем остальным.