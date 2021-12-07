Коронавирус в Европе: вакцины и протесты

Санитарные ограничения вызывают недовольство у части населения европейских стран. В Брюсселе несколько тысяч человек приняли участие в манифестации против требования об обязательной вакцинации медицинских работников, которое вступит в силу 1-го января, а начиная апреля непривытых сотрудников будут увольнять.

Небольшая группа протестующих пыталась прорваться в здание министерства здравоохранения Бельгии. Полиция применила слезоточивый газ.

Говорят манифестанты:

"Персонала уже и так не хватает, если мы не позволим работать невакцинированным медикам, то и коек в больницах будет еще меньше, пациенты не получат необходимый уход. Мы должны прекратить такое разделение и разобраться с настоящей проблемой, которая заключается в нехватке мест в больницах и недооценённость нашей профессии".

"Мы поддерживаем прививочную кампанию, но почему требование касается только медработников? Все должны быть вакцинированы, все, либо никто. В начале прошлого года нам аплодировали, в этом году нас перестали замечать, а в будущем году нас начнут увольнять. Мы хотим чтобы нас заметили и признали!"

Польша с 15 декабря усиливает ограничения для борьбы с коронавирусом: закрываются ночные клубы, дети будут учиться дистанционно до 9 января. С 1-го марта врачи, учителя и сотрудники сил безопасности обязаны будут делать прививку.

Власти Испании одобрили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сегодня несовершеннолетние до 12 лет представляют собой возрастную группу с наибольшим уровнем заболеваемости ковидом в Испании. О таком же решении объявило правительство Португалии.

На этом фоне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендовали комбинирование векторных и мРНК-препаратов. В заявлении ведомств говорится, что это дает лучшие результаты как при первичной, так и при бустерной вакцинации.