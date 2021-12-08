По уточненным данным, во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, администратор центра и охранник. Четыре человека получили ранения, все они были госпитализированы. Раненая Глазовым 10-летняя девочка была прооперирована, врачи обнаружили у нее сквозное ранение шеи.

Еще одна раненая сотрудница центра находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное. Сергей Собянин мэр Москвы

«Проведал пострадавших во вчерашней трагедии в МФЦ. К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают всё возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу», - написал Собянин в социальной сети Вконтакте.

Правоохранительные органы восстановили примерную картину произошедшего: нападавший на входе застрелил администратора, а затем убил охранника.

Личность устроившего стрельбу установлена. Это 45-летний Сергей Глазов, бывший военнослужащий, демобилизировавшийся в 2010 году в звании подполковника. После увольнения со службы некоторое время жил и работал в Пензенской области, позднее переехал в Москву и "работал на производстве".

"Глазов зашел в МФЦ, сразу выстрелил в администратора, убив его одним выстрелом в голову. Затем стал стрелять в охранника", - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Далее Глазов пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей центра. В какой-то момент, у стрелявшего заклинило оружие и в это время его обезвредил сотрудник полиции. Оружие, из которого велась стрельба, направлено на баллистическую экспертизу.

Задержание и допрос Глазова

"Проблем с законом у Глазова не было, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На учете у психиатра или нарколога не состоял ", - сообщили в правоохранительных органах. Очевидцы сообщили, что стрелявший вел себя агрессивно и неадекватно, говорил о всемирном заговоре и высказывался против вакцинации.

В МФЦ он пришел за новым паспортом. При себе у него была сумка с крупной суммой денег (около двух с половиной миллионов рублей в разной валюте) и патроны.

"Сегодня с ним продолжатся следственные действия. Ему планируют предъявить обвинение", - сообщили в правоохранительных органах. На этапе предварительного следствия Глазова отправят на психиатрическую экспертизу.

По предварительным данным, он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие не было зарегистрировано. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве.