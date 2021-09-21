Стрельба в Перми: "Он в открытую шёл!"

ДПС

ГИБДД УМВД России по Перми

Власти Пермского края объявили 21 сентября днем траура по погибшим в Государственном национальном исследовательском университете. Люди приносят к корпусу вуза, у которого произошла стрельба, цветы, мягкие игрушки и зажигают свечи. Свидетели трагедии рассказывают:

- Он в открытую шёл. На улице уже был полностью в бронежилете и с дробовиком. Он уже двух человек убил.

- Закрылись мы, получается, в кабинете и сидели тихо молчали.

- Только выстрелы слышали и всё.

- А пострадавших видели?

- Нет.

- Толпа людей бежит, а потом за ними, смотрю, человек идёт молодой с ружьём и стреляет. Я ещё продолжала думать, что это учения, но потом один человек упал на траву, ну и тогда и поняли, что это не учения, а что-то серьёзное.

В результате стрельбы в университете, по данным Минздрава России, погибли 6 человек (пять женщин и один мужчина), 28 пострадали, 9 из них находятся в тяжёлом состоянии.

МВД России представило к наградам двух сотрудников ДПС - Константина Калинина и Владимира Макарова - которые обезвредили преступника, что позволило предотвратить более тяжкие последствия.

- Побежал к главному входу, спросил также очевидца, где слышна стрельба. Мне сказали, что на втором этаже. Забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенкам. Окрикнул его, говорю :"Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвёл выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие, - рассказал Константин Калинин.

Стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете устроил студент из гладкоствольного охотничьего ружья, которое приобрёл в мае и владел им на законных основаниях. При задержании нападавший оказал сопротивление, был ранен и находится в тяжёлом состоянии. Его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.