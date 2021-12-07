После просьбы охранника надеть маску мужчина устроил стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, погибли сотрудница и посетитель МФЦ, четверо пострадали, включая девочку в возрасте 10-11 лет.

Нападавший стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Преступника, который оказался бывшим военнослужащим, задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Кроме пистолета, у нападавшего при себе оказался нож. "Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанный, по предварительной информации, находится "в неадекватном, невменяемом состоянии".

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил в своем аккаунте во "ВКонтакте" информацию о стрельбе и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. "Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - подчеркнул он.

Две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка - в детскую Морозовскую больницу. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных.

На место ЧП следуют представители правоохранительных органов и оперативных служб. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос.