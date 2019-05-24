Беловежская пуща: старейший заповедник Европы

Беловежская пуща в западной Беларуси для большинства - заповедник, где живут зубры. Не все знают, что это также уникальный участок реликтового равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на территории Европы (когда-то первобытный лес простирался от Балтийского моря до Днепра, сегодня его остатки сохранились только здесь).

Старейший заповедник в Европе и один из старейших в мире... Ипатьевская летопись упоминает о существовании девственных лесов на месте сегодняшней Беловежской пущи в 983 году!

Лесной массив Беловежской пущи расположен на территории двух стран - Беларуси и Польши (его общая площадь - около 1250 км2), он является домом для множества разновидностей растений и животных и популярным направлением для любителей экотуризма.

Елена Кузьмицкая, эксперт заповедника, рассказывает: "В Беловежской пуще мы прилагаем огромные усилия для сохранения тех видов животных, которые занесены в Красную Книгу Республики Беларусь. Одним из таких животных является зубр. Это - символ Беловежской пущи, это самое древнее животное, которое ранее населяло всю территорию Европы, но сейчас оно может быть найдено только здесь, в нашем регионе".