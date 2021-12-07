Чем известен Олаф Шольц - новый канцлер Германии

Пресса считает, что Олаф Шольц победил в гонке за право стать девятым канцлером Германии в начале этого года, обыграв своих соперников. На деле бывший адвокат и опытный политик, вступивший в Социал-демократическую партию в возрасте 17 лет, уже несколько лет негласно считал себя преемником Ангелы Меркель.

Канцлерские амбиции стали очевидны в 2018 году, когда он стал вице-канцлером коалиционного правительства между социал-демократами (СДПГ) и Христианско-демократическим союзом (ХДС). "Его избрали, потому что он очень похож на Ангелу Меркель - и в этом был его расчет", - сказал Euronews Ларс Хайдер, главный редактор Hamburger Abendblatt и биограф Шольца.

Пресса и некоторые обозреватели приписывают Шольцу неожиданную победу социал-демократов на выборах 2021 года: партия, по опросам занимавшая третье место, одержала победу над ХДС. Затем ему удалось создать коалицию с "зелеными" и свободными демократами.

Хайдер, чья книга о Шольце опубликована на немецком языке на этой неделе, сказал, что если новый канцлер и похож на Меркель, это не значит, что он продолжит ее политику. Меркель была лидером, опирающимся на политические и общественные настроения. Шольц - гораздо более решителен. "У него четкие цели, и задачи, которые он ставит, направлены на их достижение [...]. Если что-то не работает, он говорит: "Хорошо, в следующий раз я сделаю лучше", - сказал Хайдер.

До того как всерьез отдаться политике, Шольц работал адвокатом в родном Гамбурге. В 1998 году он был избран в парламент, а в 2000-х стал генеральным секретарем социал-демократов при бывшем канцлере Герхарде Шредере, своем политическом наставнике.

Герхард Шредер и Олаф Шольц в 2005 году. AP Photo

Когда Меркель сменила Шредера в 2005 году и собрала свою первую большую коалицию между социал-демократами и ХДС, Шольц занимал пост министра труда и был частью правительства, которое провело страну через серьезный финансовый кризис.

В 2011 году он стал мэром Гамбурга, вернув родной город в лоно социал-демократов. Шольца помнят как популярного мэра, который ввел бесплатные детские сады и приступил к реализации масштабной программы строительства жилья. В 2017 политик подвергся критике, когда саммит G20 в Гамбурге был встречен бурными уличными протестами и во время столкновений пострадали сотни полицейских.

В 2018 году Шольц получил пост министра финансов во второй большой коалиции Меркель, а также должность вице-канцлера.

Несмотря на успешную политическую карьеру, у Шольца множество противников. В годы правления Шредера за приверженность партийной линии правительства он получил прозвище "Шольцомат". В то время СДПГ сокращала социальное обеспечение и реформировала экономику.

Внутри самой партии многие считают Шольца слишком центристским или даже слишком правым политиком. В 2019 году ему пришлось отступить от амбиций стать лидером СДПГ в пользу Заскии Эскен и Норберта Вальтера-Борьянса, политиков более левого толка.

Эксперты считают подобную критику несправедливой, учитывая, что именно Шольц, будучи министром финансов, возглавил усилия по введению минимального глобального налога в размере не менее 15% для крупных компаний. Он также внедрил схемы обеспечения заработной платы, которые позволили многим компаниям сохранить рабочие места во время пандемии COVID-19.

По мнению его биографа, самая большая слабость Шольца в том, что он не очень хороший оратор и часто может показаться "всезнайкой": политик убежден, что официальные лица не должны показывать свои эмоции. "Это очень жаль, потому что он, конечно, совершенно нормальный человек, у которого есть чувства, но он всегда их подавляет", - считает Хайдер.