Социал-демократическая партия Германии одобрила создание правящей коалиции вместе с "Зелёными" и "свободными демократами". Ожидается, что во вторник коалиционный договор подпишут все стороны, а уже в среду глава СДПГ Олаф Шольц должен получить большинство голосов Бундестага и стать новым канцлером. Правда, союзникам до того нужно будет самим утвердить альянс с партией Шольца.

Олаф Шольц, лидер СДПГ:

"Прогресс отличает нас — СДПГ, "зелёных" и СвДП. И это отличает нас от тех, кто сидит на скамейках оппозиции Бундестага и видит, что у нас есть мысли, которые мы намерены реализовать".

СДПГ одержала победу на парламентских выборах в конце сентября, получив чуть менее 26% голосов. Ближайших преследователей социал-демократы обошли не намного. Тем не менее, результаты выборов обозначили переход в оппозицию консерваторов, которые под руководством ангелы Меркель правили Германией 16 лет.