Парламент Германии обсуждает законопроект, который обяжет персонал больниц и домов престарелых пройти обязательную вакцинацию против коронавируса. Наблюдатели считают это голосование своего рода репетицией перед намеченным на февраль обсуждением гораздо более неоднозначного законопроекта о вакцинации всеобщей.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц - сторонник этой меры. Ранее на встрече с властями федеральных земель он отметил, как важно представителям разных общественных групп избегать нецивилизованного поведения. "Нет ничего удивительного в том, что тот или иной вопрос может вызвать у человека сильные эмоции. Но совершенно недопустимо выражать свое мнение в угрожающей форме. Так поступают очень и очень немногие - те, кто вдруг организуют факельные шествия перед частными домами. Этого терпеть нельзя. Одновременно мы должны бережно относиться к тем, кто скептически отзывается о вакцинации. Если некоторые из них ведут себя агрессивно, это не значит, что агрессивны все скептики".

По данным Минздрава Германии, сегодня полностью привиты чуть более 69% населения страны, насчитывающей 83 миллиона жителей.

В соседней Дании, где в сентябре были сняты все антиковидные ограничения, власти ужесточают меры по сдерживанию вируса. С 15 декабря в стране закроют школы, ограничат работу ресторанов, клубов и баров, а большинству работников порекомендуют уйти на дистант.