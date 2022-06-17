Туристка из Нидерландов — случайная жертва перестрелки в Колумбии

Случайной жертвой перестрелки в ресторане на юге Колумбии стала туристка из Нидерландов.

Кроме нее был убит Селсо Кальдас де Лима, обвиняемый в установлении контактов между крупнейшим колумбийским картелем "Клан Залива" и "Северной семьей", одной из самых известных преступных группировок Бразилии.

Он был арестован в Колумбии 5 лет назад, но полиция не пояснила как разыскиваемый Интерполом преступник мог оказаться на свободе.