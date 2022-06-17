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Колумбия

Туристка из Нидерландов — случайная жертва перестрелки в Колумбии

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Дорожный знак при въезде в город Летисия, Колумбия
Дорожный знак при въезде в город Летисия, Колумбия   -   Авторское право  скриншот из видео AFP TV

Случайной жертвой перестрелки в ресторане на юге Колумбии стала туристка из Нидерландов.

Кроме нее был убит Селсо Кальдас де Лима, обвиняемый в установлении контактов между крупнейшим колумбийским картелем "Клан Залива" и "Северной семьей", одной из самых известных преступных группировок Бразилии.

Он был арестован в Колумбии 5 лет назад, но полиция не пояснила как разыскиваемый Интерполом преступник мог оказаться на свободе.