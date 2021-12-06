В контексте сезонного всплеска заболеваемости и распространения штамма омикрон сразу несколько стран вели новые санитарные меры - от ограничений на скопления людей в закрытых помещениях до новых правил въезда для путешественников.

С воскресенья ирландские власти требуют у всех, кто приезжает в страну, предоставить отрицательный тест. Точнее два - один проверят по прибытии, второй необходимо сделать уже на месте. Швейцария также изменила стратегию в отношении приезжающих - там требование отбывать карантин заменили дополнительным тестированием. С сегодняшнего дня в стране ужесточается проверка сертификатов о вакцинации и увеличивается перечень мест и ситуаций, где гражданам вновь приедятся обязательно носить маски.

Со вторника все приезжающие в Великобританию должны будут предъявить на границе отрицательный тест. Еще один им придется сдать на месте в течение двух суток, причем до получения отрицательного результата путешественникам нужно будет самоизолироваться.

Французские власти готовятся в ближайшие часы решить, будут ли введены дополнительные меры санитарной безопасности. То, что власти и эпидемиологи считают необходимым для сдерживания вируса, многие в обществе воспринимают как ограничение свобод. И протестуют: в выходные массовые демонстрации прошли в Дании. Люди возмущены предписанием носить маски в общественном транспорте и некоторых закрытых местах, а также инициативой Копенгагена вакцинировать детей от 5 лет.

В Брюсселе градус протестов потребовал от полиции применения слезоточивого газа и водометов: демонстранты пытались прорваться к штаб-квартире европейских институтов, но были остановлены.