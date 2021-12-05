У девяти прибывших из ЮАР россиян выявлен коронавирус

Эпидемическая ситуация в России, похоже, начинает постепенно улучшаться. За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 32 602 человека. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 15 октября. За двадцать четыре часа от ковида скончались 1206 человек, что стало минимумом почти за месяц.

Врачи не устают повторять, что вакцинированные, но заразившиеся коронавирусом люди, переносят болезнь в более легкой форме. Михаил, чья жена переболела, с этим согласен:

"Моя жена была привита и перенесла ковид почти на ногах. У меня все сразу было тяжело".

По официальным данным, коллективный иммунитет в России - 53,7% . Это значительно ниже чем, например во Франции, где полностью привиты более 88% граждан старше 12 лет.

В субботу коронавирус был выявлен у 9 граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР. Заразились ли они вариантов омикрон выясняется. Инфицированных посадили в карантин.