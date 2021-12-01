40 лет назад, 5 июня 1981 года, у пяти молодых людей из Лос-Анджелеса была диагностирована пневмония, вызванная грибком и связанная с подавлением иммунитета. Её тогда называли «pneumocystis carinii». Этих пятерых пациентов считают первыми официально зарегистрированными больными СПИДом. В борьбе с Синдромом приобретенного иммунодефицита с тех пор был достигнут некоторый прогресс, но ситуация с ним осложнилась в период пандемии коронавируса.

Covid-19 и Вирус иммунодефицита человека оказывают пагубное влияние на жизни миллионов людей, а также на экономику целых стран и континентов. Объясняет Франсуаза Ванни, глава отдела внешних связей и коммуникаций Глобального фонда:

«Covid сильно нарушил работу систем здравоохранения, сорвал медицинские программы, навредил экономике и обществу, особенно на африканском континенте. Мы видим, что Африка страдает от несправедливости при распределении инструментов, помогающих противостоять Covid-19, будь то доступ к вакцинам, который остается явно несправедливым, но также и доступ к не менее важным инструментам, таким как индивидуальные средства защиты".

В течение первого года пандемии 40 стран, в основном в Африке, сообщили о снижении тестирования на ВИЧ, которое имеет жизненно важное значение для предотвращения распространения этого вируса.

Нынешний кризис здравоохранения и сокращение профилактических программ, в частности, под эгидой ООН, нанесли серьёзный удар по деятельности UNAIDS. Это объединение организаций предупреждает, что 7,7 млн человек могут умереть в этом десятилетии только от СПИДа, если меры против него не возобновятся и даже если не ускорятся. Но сейчас внимание всего мира переключилось на коронавирус. Новая пандемия отвлекает на себя ресурсы от борьбы со СПИДом.

Доктор Мэг Дохерти, директор Глобальных программ ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, говорит:

«ВИЧ был самой первой пандемией, с которой нам когда-либо приходилось иметь дело. Более 40 лет назад мы идентифицировали вирус, и с тех пор мы работаем над тем, чтобы положить конец СПИДу как угрозе общественному здоровью. Но сейчас мы наблюдаем за COVID-19, внимание обращено на этот новый вирус, который влияет на жизнь каждого. И мы увидели как прямое, так и косвенное влияние коронавируса на наши действия по прекращению эпидемии ВИЧ. Мы наблюдаем сокращение количества проводимых тестов на ВИЧ примерно на 22%. Кроме того, появление COVID повлияло на профилактику СПИДа и предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Мы также увидели, что COVID влияет на людей, живущих с ВИЧ, и что они подвержены повышенному риску серьезных заболеваний и смерти. У людей, живущих с ВИЧ, подавлена иммунная система, они должны получать лечение, чтобы быть надежно защищены от передачи ВИЧ, чтобы оставаться здоровыми, а также чтобы не заразиться COVID в тяжелой форме. COVID. В настоящее время 38 млн человек живут с ВИЧ, и 28 млн получают антиретровирусные препараты. То есть ещё около 10 млн человек, которые должны пройти тестирование и получить доступ к лечению »

По словам доктора Дохерти, во избежание многочисленных жертв нельзя пренебрегать тем, что пациенты с ВИЧ могут легче других заболеть коронавирусом:

«Недавний доклад UNAIDS показывает, что если мы не будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, если мы не будем применять все стратегии, которые у нас есть, то мы можем увидеть рост числа смертей до 7-8 млн в следующие 10 лет ».

СПИД стал причиной почти 35 млн смертей (в 7 раз больше, чем вызванных коронавирусом), хотя смертность снизилась с тех пор, как около 20 лет назад был достигнут ежегодный максимум инфекций. С 1998 года, когда было зарегистрировано наибольшее число ВИЧ-инфекций (2,8 млн), они сократились почти вдвое, а уровень смертности упал на две трети (680 тыс в прошлом году).

Важнейшее значение для этого имеют антиретровирусные препараты. Количество людей, имеющих к ним доступ, возросло с 560 тыс в начале века до более чем 28 млн сегодня.

По данным за 2019 год, на Африку по-прежнему приходится значительная часть смертей от ВИЧ (25,3 млн) и смертей, связанных со СПИДом (460 тыс). За ней следует Азия (5,7 млн носителей ВИЧ и 140 тыс смертей).

Евросоюз находится в авангарде борьбы со СПИДом не только в Африке, но также в Латинской Америке и во многих других регионах мира. Брюссель - один из стратегических партнеров Глобального фонда, который следит за санитарно-эпидемиологической ситуацией во всём мире. Ясно, что сокращение количества инфекций в так называемом "третьем мире" оказывает влияние и на богатые страны.

Франсуаза Ванни из Глобального фонда говорит:

«Мы инвестировали более 4 млрд долларов в более чем 120 стран, чтобы помочь им отреагировать на COVID-19 и защитить от воздействия пандемии программы против ВИЧ, туберкулеза и малярии».

Организация Объединенных Наций поставила перед собой цель победить СПИД к 2030 году, даже если достичь этой цели будет мешать другой враг, коронавирус. ООН призывает не ослаблять бдительность и не забывать об угрозе человечеству не только от COVID-19, но и других болезней.