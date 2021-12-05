Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур создал своё собственное политическое движение, которое называется "Реконкиста". Правый популист не скрывает своих целей бороться с нелегальной миграцией, и в последние месяцы благодаря этому в том числе приобрёл большую популярность.

В воскресенье он провёл под Парижем свой первый кандидатский митинг. При этом параллельно неподалёку проходила манифестация его противников. Несмотря на усилия полиции, не удалось избежать стычек, сообщается о нескольких пострадавших.

Эрик Земмур, кандидат в президенты Франции:

"Я хочу систематически высылать всех, кто нелегально находится на нашей земле. Я хочу высылать иностранных безработных, если они за шесть месяцев не смогут найти место. Другие демократические страны так поступают, почему мы не можем?"

Жан-Люк Меланшон: ветеран французской политики, ни разу не доходивший до второго тура Adrienne Surprenant/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

В тот же день в центре Парижа своих сторонников собрал лидер "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон. На прошлых выборах он получил меньше 20%. Ему так и не удаётся объединить левый лагерь. Свою кампанию он строит среди прочего на противостоянии крайне правым.

Жан-Люк Меланшон, кандидат в президенты Франции:

"Мы здесь, чтобы вновь заявить: нет, Франция — это не ультраправые. Франция — это социальное обеспечение, это здравоохранение, это эмансипация, это школы, это наука".

Валери Пекресс обнимается с Эриком Сьотти — своим соперником на праймериз "Республиканцев" Rafael Yaghobzadeh/Associated Press

А накануне своего кандидата выбрали умеренные правые: от партии "Республиканцы" за президентское кресло будет бороться Валери Пекресс, которая сейчас возглавляет столичный регион Иль-де-Франс.