Европейские крайне правые собрались в Варшаве

Руководство европейских крайне правых собралось в Варшаве, чтобы обсудить создание в Европарламенте единой фракции.

Сегодня в европейской ассамблее взгляды крайне правой части политического спектра представляют две фракции: "Идентичность и демократия", куда входят Национальное объединение Марин Ле Пен и "Лига" Маттео Сальвини, а также "Европейские консерваторы и реформисты", членами которой являются правящая в Польше "Закон и справедливость", испанская Vox, "Братья Италии". В Варшаву также приглашен Виктор Орбан, чья партия "Фидес" покинула Европейскую народную партию и ищет новых союзников.

Посещая в Варшаве памятник жертвам советского вторжения, Марин Ле Пен заявила: "Я настроена очень оптимистично насчет создания этой большой фракции. Кстати то, что случилось в Польшей, против которой Евросоюз использовал шантаж и угрозы, и которая - в очередной раз - смогла оказать сопротивление, помогает осознать, что только вместе мы можем добиться уступок от Брюсселя и заставить его пересмотреть наиболее вредоносные, на наш взгляд, решения".

Наблюдатели отмечают, что своим визитом в Варшаву Марин Ле Пен хотела бы выйти за национальные границы и показать, что её партия - игрок европейского уровня. В самой Франции у неё больше нет монополии на крайне правые идеи: официально вступивший на этой неделе в президентскую гонку публицист Эрик Земмур проводит в воскресенье первый предвыборный митинг.