Протест французских рыбаков: "Мы можем стать помехой"

Французские рыбаки на несколько часов заблокировать доступ грузовым автомобилям к терминалу туннеля под Ла-Маншем. Таким образом они выразили протест против ограничений Лондона на выдачу лицензий на рыбный промысел. В Париже выражают недовольство тем, что французским рыбаки получили меньше разрешений на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем просили.

"У рыбаков есть только одно требование — чтобы Борис Джонсон следовал достигнутому соглашению, которое сегодня не соблюдается. С 1 января текущего года у всех британских рыбаков, и у других товаров также, есть доступ на европейский рынок. Но у наших рыбаков нет доступа к части британской исключительной экономической зоны", — говорит президент Комитета по рыболовству региона О-де-Франс Оливье Лепретр.

Ранее участник акции на один час заблокировали доступ в порт в Кале для британских судов. Действия рыбаков не привели к нарушению морского сообщения, поскольку из-за непогоды рейсы парома, курсирующего между Великобританией и Францией, были отменены. Аналогичная демонстрация протеста прошла также в порту Сен-Мало.

"Мы покажем британскому правительству, что мы можем быть помехой, но пока мы не хотим доводить дело до такой ситуации. Когда я говорю о помехе, то нужно помнить, что скоро Рождество и мы можем начать блокировать доступ. Мы хотим вернуть свои лицензии, права на вылов рыбы, которые у нас были раньше, на протяжении десятилетий. Мы в этих водах работали еще до принятия Гранвильского соглашения. Все это время мы работали с нашими товарищами с нормандских островов и все было хорошо", — говорит Паскаль Леклерк, председатель комитета по рыболовству департамента Иль и Вилен.

В Лондоне выразили сожаление в связи с блокировками. Британские власти утверждают, что полностью соблюдают договоренности с ЕС. С начала года Париж получил почти тысячу лицензий, но требует оформить еще более 150.