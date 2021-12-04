ВОЗ: данных о жертвах "Омикрона" пока нет

У ВОЗ пока нет данных о смертельном исходе после заражения штаммом "Омикрон", сообщили в субботу в Женеве. Новый вариант на сегодняшний день выявлен в 38 странах.

Во Франции в ряде крупных университетских больниц, например в Страсбурге, начинает ощущаться нехватка коек в отделениях интенсивной терапии. За минувшие сутки число инфицированных в Республике достигло 50 тысяч.

В соседней Германии новое правительство, которое должно приступить к обязанностям после голосования в парламенте в среду,готовится ввести обязательную вакцинацию. И.о. канцлера в одном из последних обращений так объяснила это решение: "Мы находимся на гребне четвёртой волны пандемии, в очень серьезной ситуации, которую в ряде регионов можно назвать трагической. Переполненные отделения реанимации, тяжелобольные люди, которым приходится летать через всю Германию, чтобы получить необходимую помощь и ужасающе количество тех, чьи жизни уносит вирус"...

В итальянской столице ношение масок на многолюдных улицах становится обязательным. Указ нового мэра Рима будет действовать до 31 декабря включительно. К районов, на которые распространяется ограничение, относятся такие туристические точки, как фонтан Треви и Испанская лестница.

Ну а в столице Австрии суббота стала днём массовых акций протеста против ограничительных мер. Было зарегистрировано 27 заявок на проведение манифестаций. Муниципальные власти вывелина улицы более тысячи полицейских.