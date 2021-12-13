Лондон предупредил о лавине "омикрона"

Новый - четвертый из пяти возможных - уровень ограничений введен британскими властями в Лондоне и на юго-востоке Англии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в том числе и за счет нового штамма "омикрон".

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что национальная система здравоохранения "стоит на коленях" и предложил бустерную вакцинацию лицам старше 18 лет. "Ни у кого не должно быть сомнений: надвигается лавина "омикрона", и нам уже ясно, что двух привычных доз вакцины для обеспечения нужной нам защиты недостаточно, - отметил премьер. - Хорошая новость в том, что, как говорят ученые, с третий дозой наш защитный механизм повысится".

В Великобритании полностью привиты свыше 70% человек, а к организации масштабной бустерной вакцинации Лондон привлекает армию

В Австрии, где показатель привитого населения ниже (67%), в выходные прошли акции протеста антипрививочников. К ним обратился лично глава МВД страны Герхард Карнер: "Я призываю граждан не ходить на демонстрации, но поговорить со своим врачом и защитить себя. Так вы позаботитесь о своем здоровье".

В Австрии отменено большинство ограничений для полностью привитых - решение, которое , как считают в Вене, должно подстегнуть сомневающихся решиться на защитный укол.

Недавно выявленный штамм "омикрон" вносит серьезные корректировки в предпраздничные планы. Многие страны ужесточают требования для путешественников. Так, Израиль со среды закрывает для своих граждан полеты в Великобританию, Данию и Бельгию.