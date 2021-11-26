Вслед за Израилем и Великобританией сообщение с несколькими странами Африки, где был обнаружен новый штамм коронавируса, останавливают Германия и Италия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в экстренном порядке остановить авиасообщение с этими государствами для всех членов ЕС.

Известно, что новый штамм уже проник за пределы континента: в Гонконге заболел турист, прилетевший из ЮАР.

Саид Джавид, министр здравоохранения Великобритании:

"Наши учёные очень обеспокоены этим вариантом, и я, конечно, обеспокоен. По этой причине мы и предпринимаем такие меры. Я скажу, что мы знаем об этом штамме недостаточно, никто не знает".

Новый вариант был впервые выявлен в Ботсване и ЮАР, об этом сообщили в четверг. Ему дали название B.1.1.529. По словам учёных, он содержит во много раз больше мутаций, чем уже известные штаммы. Это значит, что он может быть более заразен и менее устойчив к существующим вакцинам.

Джозеф Паахла, министр здравоохранения ЮАР:

"За выходные учёные лучше изучат этот вариант и дадут нам больше информации, мы сможем лучше подготовиться. Но исходя из опыта последних 20 месяцев, мы можем примерно предсказать, как будут развиваться события. Учитывая, например, как "дельта" распространялась в Гаутенге, мы можем быть уверены, что когда люди начнут перемещаться в следующие несколько недель ещё больше, всё это будет кончено".

Эксперты Всемирной организации здравоохранения собираются в пятницу на экстренное заседание, где решат, насколько опасен может быть новый вариант, и присваивать ли ему следующую букву греческого алфавита.