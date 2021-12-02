Ангела Меркель уходит сегодня с поста федерального канцлера Германии. Вечером в Берлине пройдёт торжественная церемония, посвящённая этому событию. Меркель занимала должность канцлера в течение 16 лет и большинство жителей страны положительно оценивают итоги её продолжительного пребывания у власти:

– Полагаю, все согласятся, что эта женщина творила историю. Я считаю её сильной женщиной.

– Она толковая и остроумная женщина. В жизни это важно.

– Я отношусь к ней положительно. Я, как иностранец, многое получил благодаря ей. И отношусь к ней хорошо.

– Я считаю, что она потрясающая женщина. И не только потому, что она была гражданкой бывшей Восточной Германии. Я от неё в полном восторге.

В ближайшие несколько дней Ангеле Меркель по-прежнему предстоит выполнять функции главы государства – до тех пор, пока Бундестаг не утвердит на посту канцлера социал-демократа Олафа Шольца.