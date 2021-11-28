6000 зелёных огней: в Германии просят принять мигрантов

6000 зелёных огней: в Германии просят принять мигрантовКомментарии
6000 зеленых огней перед зданием Бундестага и надпись "Принять сейчас" - в знак солидарности с мигрантами, которые находятся на границе между Польшей и Беларусью.
По словам организатора акции неправительственной организации "Причал", так они хотят привлечь внимание властей к катастрофической ситуации в регионе.
По словам правозащитников, там, на рубежах "негостеприимной" Европы уже погибли более 17 мигрантов, а с приближением зимы их число может вырасти в разы.
На примере аналогичной акции в приграничных районах Польши активисты призывают жителей Германии зажигать в домах зеленые огни в знак того, что нелегалам там могут помочь.
В правительстве Германии нет единой позиции по мигрантам, а общество разделилось.
Но, по последним опросам, в большинстве своем немцы пока не готовы к потоку мигрантов, а в кризисе виновными считают белорусские власти.