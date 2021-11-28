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Германия

6000 зелёных огней: в Германии просят принять мигрантов

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 Ольга Кепински
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Акция солидарности в Берлине
Акция солидарности в Берлине   -   Авторское право  AP Photo/Markus Schreiber

6000 зеленых огней перед зданием Бундестага и надпись "Принять сейчас" - в знак солидарности с мигрантами, которые находятся на границе между Польшей и Беларусью.

По словам организатора акции неправительственной организации "Причал", так они хотят привлечь внимание властей к катастрофической ситуации в регионе.

Единственное решение ситуации зависит от немецкого правительства, новая коалиция должна действовать и принять людей. Только так можно предотвратить дальнейшие смерти на границе
Алина Ляпина
НПО "Причал"

По словам правозащитников, там, на рубежах "негостеприимной" Европы уже погибли более 17 мигрантов, а с приближением зимы их число может вырасти в разы.

На примере аналогичной акции в приграничных районах Польши активисты призывают жителей Германии зажигать в домах зеленые огни в знак того, что нелегалам там могут помочь.

В правительстве Германии нет единой позиции по мигрантам, а общество разделилось.

Но, по последним опросам, в большинстве своем немцы пока не готовы к потоку мигрантов, а в кризисе виновными считают белорусские власти.