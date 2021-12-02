Германия ужесточает ограничения для невакцинированных

На всей территории Германии ужесточаются ограничения для невакцинированных от COVID-19. Об этом договорились власти 16 федеральных земель, и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и будущий вероятный канцлер Олаф Шольц.

Согласно новым правилам, непривитым жителям запрещен доступ к точкам розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых супермаркетов.

"Вводится ещё одно социальное ограничение — непривитые могут встречаться максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства. На детей до 14 лет это правило не распространяется", — сообщила Меркель.

Ранее во всех регионах непривитым ограничили доступ в бары и рестораны. Власти заявляют, что многие больницы вновь работают на пределе возможностей из-за роста заболеваемости и призывают граждан к солидарности

"Ограничения оправданы, потому что у каждого есть возможность изменить эту ситуацию для себя и вакцинироваться , уже давно все могли это сделать, вакцины доступны", — заявил Шольц.

Меркель и Шольц также подтвердили, что Бундестаг обсудит возможность введения обязательной вакцинации в стране к февралю либо марту следующего года.

"Будь я в Бундестаге, я бы поддержала эту меру , то есть проголосовала бы за нее", — заявила Меркель.

В четверг число новых случаев инфицирования в стране превысило 73 тысячи.

На данный момент в германии привиты около 69% населения .

Власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек. Цель — сделать 30 млн прививок до конца декабря.