Во французской Вест-Индии продолжаются волнения и беспорядки.

На маленьком острове Сен-Мартен, на севере Карибского архипелага при разборе баррикад на одной из дорог ранение получил полицейский.

Неспокойно и на Гваделупе, где продолжаются блокировки протестующими транспортных путей, пожары и грабежи. Несколько человек были задержаны.

Префект французского департамента принял решение о продлении до 7 декабря комендантского часа с 18 час вечера до 5 утра в ряде городов. То же самое касается и Мартиники, только там ограничения будут действовать до 4 декабря.

Протесты на французских заморских территориях начались в середине ноября с Гваделупы после забастовки медработников и пожарных, выступающих против обязательной вакцинации и других антиковидных ограничений.

Но затем к ним прибавились более глубокие социальные и экономические претензии, такие как проблема высокой стоимости жизни и бедности.

По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, треть населения Мартиники живет за чертой бедности, а стоимость жизни в среднем на 12% дороже, чем в континентальной Франции.