Французский министр по делам заморских территорий Себастьян Лекорню и лидеры протеста на Гваделупе не добились успеха на переговорах об урегулировании кризиса. Чиновник прибыл в Пуэнт-а-Питр с заявлениями о готовности к диалогу, а, покидая заморский департамент, не скрывал своего возмущения. Лекорню безуспешно требовал осудить протестующих, которые участвовали в беспорядках и противостоянии с полицией. Профсоюзы призывали к амнистии.

Я хочу положить конец этим карикатурным рассуждениям о том, что, мол, есть социальная проблема, а вы присылаете спецназ. Когда вы мчите на скутере, тормозите у двери полицейского автомобиля и отстреливаете обойму в голову сотрудника полиции или жандарма, — это не имеет ничего общество с недовольством спасателей, которых обязывают вакцинироваться. Это не имеет ничего общество с протестом врачей, недовольных обязательной вакцинацией. Себастьян Лёкорню министр по делам заморских территорий Франции

Уезжая с Гваделупы, Себастьян Лекорню анонсировал отправку на архипелаг дополнительных сил спецназа и жандармерии. Представители профсоюзов, в свою очередь, обвинили французское правительство в отсутствии политической воли для проведения полноценных переговоров. Встречу они назвали слишком короткой, чтобы можно было добиться чего-либо.

Теперь Лекорню направился на Мартинику, которая также охвачена протестами против санитарных ограничений и где уличные выступления также сопровождаются беспорядками.