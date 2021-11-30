На Гваделупе провалились переговоры французского министра с лидерами протестаКомментарии
Французский министр по делам заморских территорий Себастьян Лекорню и лидеры протеста на Гваделупе не добились успеха на переговорах об урегулировании кризиса. Чиновник прибыл в Пуэнт-а-Питр с заявлениями о готовности к диалогу, а, покидая заморский департамент, не скрывал своего возмущения. Лекорню безуспешно требовал осудить протестующих, которые участвовали в беспорядках и противостоянии с полицией. Профсоюзы призывали к амнистии.
Уезжая с Гваделупы, Себастьян Лекорню анонсировал отправку на архипелаг дополнительных сил спецназа и жандармерии. Представители профсоюзов, в свою очередь, обвинили французское правительство в отсутствии политической воли для проведения полноценных переговоров. Встречу они назвали слишком короткой, чтобы можно было добиться чего-либо.
Теперь Лекорню направился на Мартинику, которая также охвачена протестами против санитарных ограничений и где уличные выступления также сопровождаются беспорядками.