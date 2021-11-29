Министр заморских территорий Франции Себастьян Лёкорню прибыл в Пуант-а-Питр для переговоров с лидерами протестного движения на Гваделупе и Мартинике. Массовые выступления, сопровождающиеся беспорядками, продолжаются уже более двух недель. Лёкорню заявляет о готовности к компромиссам, но подчеркивает, что не все уступки возможны:

«Серьезная проблема, как мне кажется, заключается в том, что представители профсоюзов просят освободить от уголовной ответственности тех, кто нападал на полицию и жандармов. Я протягиваю им руку, но это все еще твердая рука. Я согласен говорить с этими людьми завтра, но я также скажу им прямо в лицо, что они должны осуждать насилие, откуда бы оно ни исходило».

Протесты на Гваделупе активизировались после того, как профсоюзы объявили о начале забастовки. Они недовольны, в частности, правилами вакцинации, которые лишают непривитых специалистов возможности работать врачами или спасателями. Протестующие расценивают такие запреты на профессию как серьёзное нарушение их прав. Активисты перекрывали дороги, строили баррикады, доходило до погромов и поджогов, есть пострадавшие.

Теперь на акциях протеста на Гваделупе звучат и политические лозунги: демонстранты хотят большей автономии. Лекорню отвечал, что Париж не намерен отменять правила вакцинации, но готов обсуждать децентрализацию.