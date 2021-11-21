На Гваделупу отправлен французский спецназ

Париж отправляет сотни силовиков на Гваделупу: на этой заморской территории не утихают беспорядки, вызванные решением организовать обязательную вакцинацию для медиков и пожарных. Накануне на острове был введён комендантский час, задержаны десятки зачинщиков и участников погромов. Местные стражи порядка сообщают о применении оружия против них.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

"Префект, который с помощью госструктур отважно восстановил порядок, теперь имеет в своём распоряжении 2250 сотрудников полиции и жандармерии, которые прибудут в ближайшие часы. Они представляют собой основную часть тех сил, которые мы решили ему предоставить для восстановления порядка — самолёты уже вылетели. Среди них — около 50 сотрудников спецподразделений".

Ещё в понедельник профсоюзы на Гваделупе объявили забастовку в знак протеста против обязательной вакцинации. Медики и пожарные приняли в ней участие. К мирным манифестантам скоро присоединились погромщики и мародёры, так что общественная жизнь на карибском острове уже неделю практически парализована.