Макрон: "Франция не позволит превратить Ла-Манш в кладбище"

Франция не позволит превратить Ла-Манш в "кладбище". Эммануэль Макрон потребовал от Агентства ЕС по контролю границ Frontex усилить меры на рубежах Евросоюза и сделать все, чтобы "найти и наказать ответственных" за контрабанду людей через пролив.

По подозрению в причастности к вчерашней трагедии задержаны пять человек.

Накануне в районе Кале затонула лодка, перевозившая более 30 мигрантов, погибшими нашли 27 человек, поиски остальных продолжаются.

Как сообщается, среди погибших 17 мужчин, 7 женщин и трое несовершеннолетних.

Сразу после случившегося в порту Кале собрались правозащитники и местные жители, возмущенные бездействием властей.

Все это очень плохо и вызывает только гнев. То, что такое вообще происходит - это ненормально, как и то, что это до сих пор не решается на политическом уровне. Так не должно быть, злости не хватает Мехди Дампр житель Кале

Власти Великобритании и Франции совместно борются с проблемой, однако число мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш, постоянно растет.

Только в этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство прибыли больше 25 тыс. нелегалов, несколько тысяч были задержаны во французских водах.