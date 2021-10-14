Взлет после отставки: Курц идет в парламент

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц приступает к новым обязанностям: лидер Австрийский народной партии, теперь он возглавит и ее парламентскую фракцию.

Курц идет в парламент всего через несколько дней после отставки, которую оппозиция назвала отвлекающим маневром. Политические противники Курца убеждены, что и в новом качестве он сможет серьезно влить на работу правящей коалиции, в которой его партия - старший член. Курц уже заявил, что просит снять депутатскую неприкосновенность, так как не боится идущего против него антикоррупционного расследования. Он также публично подтвердил, что в личном общении с соратниками по партии допускал грубые выражения (скриншты чатов Курца попали в СМИ).

"Я не робот, а человек со своими ошибками, эмоциями и да, к сожалению, иногда с формулировками, которые я бы не использовал публично, - заявил Курц. - Я уже извинился за свои слова, я сожалею о них. Замечу, что эта история не имеет отношения к уголовному расследованию, ее воспроизвели для того, чтобы навредить моей партии и мне. Сегодня все больше специалистов признают, что не видят с моей стороны никакого уголовно значимого поведения. И я это сумею доказать".

Курц проходит по делу о финансовых махинациях. На волне скандала он ушел в отставку. Его преемник и соратник Александр Шалленберг не раз замечал, что считает обвинения в адрес Курца ложными.