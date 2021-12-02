В США вновь спорят об абортах

В центре Вашингтона собрались десятки сторонников и противников абортов - они вышли на улицы в связи с рассмотрением в Верховном суде США вопроса об изменении законодательства о прерывании беременности. Инициатором стала генеральный прокурор штата Миссисипи, она апеллирует к известному делу "Роу против Вейда"от 1973 года, которое закрепило право женщин на аборт до наступления жизнеспособности эмбриона - то есть до 24 недели. В 2018 году в штате Миссисипи приняли собственный закон, снизив разрешенный срок до 15 недели, однако в силу он так и не вступил, увязнув в судебных разбирательствах и апелляциях.

Мнения некоторых демонстрантов:

- Я надеюсь, что Верховный суд выберет жизнь и поддержит закон Миссисипи. И я верю, что мы увидим если не полную отмену решения от 1973 года, то по крайней мере возможность передачи части полномочий в этой области властям на местах.

- Я понимаю женщин, сделавших аборт и я здесь, чтобы поддержать их. Я сама никогда не прерывала беременность, но кто знает, вдруг однажды окажусь в такой ситуации?! Речь сегодня идет о либерализации абортов, о справедливом законодательстве в этой области.

С 1973 года Верховный суд не брался за дела о запрете на аборт до 24 недели, однако по итогам президентства Дональда Трампа в нем установилось уверенное консервативное большинство. В таком составе суд уже отказался блокировать закон, который запрещает в Техасе аборты после 6 недель - для всех без исключения и не принимая в расчет, при каких обстоятельствах наступила беременность.