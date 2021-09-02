Верховный суд США оставил в силе закон Техаса против абортов

Верховный суд США оставил в силе закон Техаса, который запрещает женщинам делать аборт после шестой недели беременности.

Некоторые медики считают, что именно на этом сроке у плода начинает биться сердце. С этим утверждением не согласны в Американской ассоциации акушеров и гинекологов: врачи отмечают, что на шестой неделе у эмбриона — не полноценное сердце, а лишь «комочек ткани». К тому же многие женщины ещё не знают, что беременны.

Решение традиционно республиканского штата раскритиковал президент США Джо Байден, назвав его нарушающим конституционные права.

«Это не первая угроза "Роу", которую мы видим в стране. Серьезная угроза. Просто замечу, что они предлагают 10 тысяч долларов людям, которые донесут на женщину, желающую сделать аборт», — говорит пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Роу против Уэйда» — это решение Верховного суда 1973 года, имеющее силу прецедента. Согласно ему, женщина имеет право сделать аборт до срока, на котором плод способен самостоятельно выжить вне матки. Обычно это 28 недель.

По данным опроса Pew Research Center, право на аборт поддерживают 59% жителей США.