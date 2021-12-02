В Киеве требуют отставки Владимира Зеленского

В Киеве около 2000 человек на акции протеста требовали отставки Владимира Зеленского. Его действия манифестанты называют государственной изменой. На прошлой неделе глава государства заявил, что спецслужбы раскрыли подготовку госпереворота. А накануне украинский президент, выступая в парламенте, призвал начать переговоры с Россией, чтобы остановить конфликт в Донбассе.

"Требования такие, чтобы правительство прекратило врать, чтобы говорило объективные и правдивые вещи, как оно и обязано поступать с обществом".

"То, что происходило, например, с делом "вагнеровцев" — это предательство государственных интересов. Я считаю, что президент Украины врал своему народу".

В Кремле уже отреагировали на слова Зеленского о Донбассе, заявив, что Россия не является стороной конфликта, а переговоры должны вести "украинцы с украинцами".

В то же время США и НАТО считают иначе: на саммите Альянса было объявлено, что у России есть планы вторжения на Украину, Москве пригрозили масштабными экономическими санкциями.