Песков ответил Зеленскому на заявление о переговорах с Россией

Гражданская война в Донбассе может быть остановлена только путем переговоров украинцев с украинцами, Россия не является стороной этого конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны отметил:

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Мы должны говорить (с РФ), зная, что у нас сильная и мощная армия".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия серьезно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений". По словам дипломата, одним из ярких проявлений непринятия Минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что альянс должен готовиться к худшему на фоне усиления обеспокоенности по поводу возможной подготовки России к вторжению на Украину. В Москве наличие агрессивных планов в отношении Украины отрицают.