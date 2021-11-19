В ковид-отделении киевской больницы № 4 наиболее тяжело заболевшие жители города борются за свою жизнь. Шум от кислородных аппаратов вездесущ и заглушается только кашлем. Но среди всех этих жутких звуков все же есть искра надежды.

Один из пациентов Сергей Руденко рассказывает корреспондентам Euronews, что у него все самое сложное уже позади. С диагнозом COVID-19 он попал в больницу почти месяц назад.

"Мне уже лучше", - говорит 41-летний Сергей, часто прерываясь, чтобы откашляться.

Я очень хотел жить. Я делал все возможное, чтобы дышать. Сейчас мне лучше, но перед этим была смесь постоянного страха, боли и паники. Всё постоянно болело. Сергей Руденко больной COVID-19

"Я думаю, что только страх смерти сохранил мне жизнь. Я очень хотел жить. Я делал все возможное, чтобы дышать. Сейчас мне лучше, но перед этим была смесь постоянного страха, боли и паники. Всё постоянно болело. Меня кормили через шприц. Чтобы забыть о боли и страхе, я просто пытался уснуть. Спать, спать и спать", - добавляет он, дыша через кислородную маску.

"В течение трех дней я вообще не вставал. Помню, как медсестры трясли меня, спрашивая, слышу ли я их. Я был просто овощем", - вспоминает Сергей.

Украина находится в центре новой волны COVID-19. Во вторник здесь было зарегистрировано рекордное количество смертей от этой болезни - 838, что является вторым по величине ежедневным показателем в мире после России.

Власти пытаются убедить жителей страны делать прививки от COVID-19, однако к настоящему времени лишь пятая часть населения полностью привита.

Руденко не был вакцинирован и сейчас об этом сожалеет.

"Людям не говорят, что если вы заболеете, то будет намного легче, если сделана прививка. Можно избежать этого ужаса. Я заболел и почувствовал, что это такое. Теперь я понимаю. Если бы знал раньше, сделал бы прививку", - говорит Сергей, которого дома ждут жена и двое сыновей.

"Но сейчас уже поздно: я нахожусь здесь и не могу уйти. Каждый день дети присылают мне рисунки, я получаю письма поддержки от своей семьи, провожу время, читая их и мечтая о возвращении домой», - рассказывает Руденко.

«Есть признаки стабилизации»

Чтобы сдержать всплеск заболеваемости COVID-19 в стране были введены ограничительные меры против тех, кто отказался вакцинироваться.

В Киеве для проезда в общественном транспорте, при посещении ресторанов и кафе нужно иметь при себе сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждает, что обстановка в сфере здравоохранения сейчас улучшается.

На данный момент Украина находится в сложной эпидемиологической ситуации. Мы этого не отрицаем... (но) есть признаки стабилизации Игорь Кузин Главный санврач Украины

"На данный момент Украина находится в сложной эпидемиологической ситуации. Мы этого не отрицаем... (но) в Украине за последние неделю или полторы недели, я думаю, есть признаки стабилизации", - говорит Кузин, отмечая, что в настоящее время больше людей выздоравливают, чем заболевают.

Он признает, что ситуация остается критической, и говорит, что количество смертей будет увеличиваться, пока низкие показатели инфицирования не отразятся на уменьшении количества людей в больницах. Кузин добавляет, что строгие карантинные меры играют решающую роль в том, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Я считаю, что в ближайшие одну-две недели мы действительно сможем увидеть полную стабилизацию ситуации", - сказал он. "Мы видим, что в тех регионах, которые действительно выполняют все свои требования... в красной зоне, ситуация стабилизируется и кривая даже идет вниз".

Следующим шагом, по его словам, будет вакцинация как можно большего числа людей.

«Здесь нет ни одного вакцинированного»

30-летняя врач Анита Годун показывает корреспондентам Euronews, как работает киевская городская больница № 4. По ее словам, многие врачи не верили, что Сергей Руденко выживет, учитывая его тяжелое состояние, лишний вес и другие проблемы со здоровьем.

Годун говорит, что ситуация в больнице сейчас хуже, чем когда-либо во время пандемии.

"Этот год сильно отличается от прошлого: болезнь развивается быстрее, люди болеют тяжелее", - отмечает врач, объясняя это появлением новых штаммов.

"Раньше уходило две-три недели, пока людям не становилось совсем плохо, а сейчас - не более 7-10 дней. Умирают даже молодые люди, у которых не было каких-либо заболеваний", - сетует Годун.

По ее словам, несмотря на то что количество инфицированных в стране стабилизируется, больница этого пока не ощущает. Годун надеется, что Руденко достаточно окрепнет, чтобы через пару недель отправиться домой, и освободит место для нового пациента.

"В прошлую пятницу мы потеряли 34-летнюю женщину. Она была молода, у нее не было хронических заболеваний. Мы не смогли ей помочь: ее легкие уже не работали. Это ужасно - терять таких молодых", - рассказывает врач.

Здесь нет ни одного вакцинированного. У нас было несколько человек, которые успели сделать одну прививку, но им легче, чем тем, кто не делал вообще. Анита Годун врач киевской больницы №4

"Здесь нет ни одного вакцинированного. У нас было несколько человек, которые успели сделать одну прививку, но им легче, чем тем, кто не делал вообще. Так что мы отчетливо понимаем, что можно заразиться вирусом и после прививки, но при этом течение болезни будет менее тяжелым, для многих оно будет таким же, как грипп", - говорит Годун.

Кнут или пряник?

Недавно украинское правительство приняло решение, что все госслужащие, а также люди, работающие в детских садах, школах и университетах, должны сделать прививки от коронавируса, если хотят выйти на работу. Этот шаг был встречен демонстрациями протеста.

Но ограничения в сочетании с ростом заболеваемости подтолкнули украинцев к вакцинации. Количество вводимых ежедневно прививок увеличилось до 300 тысяч.

Тем не менее, согласно опросам, около 50 процентов жителей страны все еще против вакцинации.

"Дело в том, что очень многие не желают делать прививки. И это действительно пугает. Кто-то не доверяет качеству вакцин, кто-то не доверяет правительству. У нас наибольшее число людей, которые не хотят вакцинироваться. Даже выше, чем в России, я думаю", - говорит главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, правительство, с одной стороны, информирует о преимуществах вакцинации, а с другой - готово расширить список лиц, которые должны быть вакцинированы, включая в него людей, работающих в госкомпаниях.

"Мы хотим полностью вакцинировать 15 миллионов человек к концу года", - говорит Кузин. По его словам, власти Украины желают достичь 70-процентного показателя вакцинации.

«Я не верила, что всё будет так плохо»

В киевской городской больнице №4 корреспонденты Euronews встретились с Натальей Казачковской, которая находится там уже около недели. Она не стала делать прививку, потому что кормила грудью 11-месячного сына и думала, что ковид не опасен для такой молодой женщины, как она.

"Я была одной из тех, кто не верил, что COVID-19 может быть таким опасным", - говорит 34-летняя женщина. - Но теперь я знаю это наверняка".

«Я приехала в больницу, когда уже начала терять сознание. У меня была такая высокая температура, что я не могла сбить ее даже лекарствами. Врачи спасли меня. Чувствую себя лучше и надеюсь вскоре выписаться из больницы. Но еще совсем недавно всё было просто ужасно", - вспоминает Наталья.

Она показывает рисунки, нарисованные ее старшим сыном, которому сейчас семь. На одной из них он нарисовал большое сердце.

"Я очень надеюсь выбраться отсюда как можно быстрее", - говорит Наталья, все еще дыша через кислородную маску.