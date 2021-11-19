Мигранты улетают

Сотни выходцев с Ближнего Востока возвращаются на родину после долгих дней, проведенных в Беларуси в приграничной с ЕС зоне. Из 430 мигрантов, вылетевших из Минска, 390 вышли в международном аэропорту Эрбиля в иракском Курдистане. После остановки лайнер продолжил рейс на Багдад. Ранее Польша и Германия отклонили просьбу официального Минска открыть для скопившихся на границе людей гуманитарный коридор и позволить двум тысячам соискателей добраться до ФРГ.

Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии, сообщил: "Одна из свежих фейк-новостей заключается в том, что федеральное правительство Германии якобы готово принять определенное количество беженцев. Речь идет о 2 тысячах. Я немедленно связался с канцлером и получил четкое подтверждение о том, что это - ложная информация..

В стихийном лагере на белорусско-польской границе скопились в последние недели свыше 2 тысяч человек, в том числе женщин и детей. Отдельные группы беженцев предприняли попытки прорыва в ЕС - они заканчивались неудачей или трагедией.

Валери Горья, Euronews: "Еще один напряженный день для польских силовиков, охраняющих границу. Работающие на месте волонтеры говорят, что практически не получают сигналов о помощи - и не потому, что в ней никто не нуждается, а потому что активисты не могут прорваться к нуждающимся. Те же, кто пытается, очень рискуют!

Об этом говорят и местные жители. Их успокаивает значительное присутствие в приграничный зоне военных, полиции, патрулей, но они боятся, что жертв может быть больше. Многие считают даже, что рост числа жертв неизбежен, причем драмы могут разыграться прямо под их окнами".