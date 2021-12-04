Арестованы родители оксфордского стрелка

Родители подростка, устроившего стрельбу в средней школе в городе Оксфорде (штат Мичиган на севере США) были арестованы в субботу по обвинению в непредумышленном убийстве за то, что позволили своему сыну использовать подарочное оружие и не проследили за ним.

Джеймс и Дженнифер Крамбли с пятницы активно разыскивались полицией и ФБР. Их нашли в промышленном здании в Детройте, примерно в 60 милях от места стрельбы - недалеко отсюда ранее была замечена их машина.

15-летнему Итану Крамбли грозит пожизненное заключение, его судят как взрослого. Он не признаёт себя виновным, и хранит молчание. Содержит Итон в одиночной камере.

30 ноября его жертвами стали 4 ученика, ещё шестеро и учитель получили ранения.

"Нет слов, чтобы утешить семьи, потерявшие своих близких. Единственное, что я могу сказать: "Мы рядом с вами. Мы будем рядом всегда, как только понадобимися". Мы будем молиться за исцеление раненых", - сказала на панихиде исполнительный директор отдела образования Оксфорда Келли Уэстбрук.

Адвокаты супругов Крамбли заявили, что, вопреки сообщениям, их подопечные "не скрывались, а уехали ради собственной безопасности". Но полиция указывает на тот факт, что они сняли при этом со счёта 4000 долларов и выключили свои телефоны.

Право на ношение оружия, гарантированное конституцией, по прежнему является темой острых дискуссий в США, но уголовное преследование родственников злоумышленников происходит крайне редко.

Джеймс Крамбли купил полуавтоматический пистолет Sig Sauer в качестве подарка на Рождество своему сыну в прошлую пятницу, в день большой акции "Чёрной пятницы". После покупки подросток выложил в соцсети фотографии пистолета, назвав его "красавцем".

По данным полиции, за день до стрельбы он записал на свой мобильный телефон видео, на котором объявил о своем намерении применить оружие в школе, но не разместил его в Интернете.

На следующее утро Итан Крамбли вместе с родителями был вызван администрацией школы из-за опубликованных изображений пистолета и окровавленного тела, сопровождаемых улыбающимся смайликом, а также мрачных сообщений.

"Бездействие родителей, прочитавших эти слова, и знающих, что у сына был доступ к огнестрельнрому оружию, которое они сами ему дали, непонятно. Думаю, что это преступление", - сказала прокурор, обвинив родителей также в том, что они не спросили сына сразу же, где находится его оружие. А пистолет в это время был в его рюкзаке.

Через два часа после этого Итон вышел из туалета с пистолетом в руке, и передвигаясь по коридорам школы, стал методично стрелять по дверям классов, где забаррикадировались ученики. Он произвел не менее 30 выстрелов.

По данным полиции, злоумышленник стрелял наугад, не выбирая жертв.