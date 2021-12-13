Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом задержали в 37 российских регионах 106 сторонников "украинской неонацистской молодежной группировки МКУ", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ФСБ.

Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения Центр общественных связей ФСБ РФ

"В числе задержанных сторонников МКУ установлено трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ на веб-сайте ведомства.

Сообщается, что в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с МКУ двух экстремистских групп. В ходе обысков изъято охотничье оружие, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы, а также большое количество холодного оружия и баллончики со слезоточивым газом.

Группировка МКУ ("Маньяки. Культ убийц") была создана гражданином Украины Егором Красновым, объявленным Россией в международный розыск и, как подчеркивают в ФСБ, "действующим под покровительством украинских спецслужб".

ФСБ с начала года провела несколько операций по задержанию сторонников МКУ. Ранее в России были задержаны около 60 человек.

По данным «Новой газеты», МКУ действует с осени 2020 года. Ее участники занимаются нападениями на мигрантов и бездомных. Основатель группировки Краснов в начале 2020 года был задержан и содержался в СИЗО города Днепра, после чего члены МКУ практически перестали совершать преступления на Украине, но активизировались их сторонники в России. Нападения записываются на видео, которые публикуются в соцсетях. По неподтвержденным данным, Краснов покончил с собой в СИЗО, однако в ФСБ РФ отмечают, что среди задержанных есть "те, кто непосредственнно состоял в переписке с Красновым и получал инструкции по проведению насильственных акций и изготовлению самодельных средств террора".