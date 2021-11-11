Один из членов съемочной группы фильма "Ржавчина" подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке. Среди ответчиков актер Алек Болдуин, застреливший оператора Галину Хатчинс. Автор иска, главный светотехник Сергей Светной, заявляет, что убийство Хатчинс "было вызвано халатностью и бездействием" ведущего актера и продюсера фильма, Болдуина и других участников съемочного процесса. Помимо Болдуина в иске фигурируют помощник режиссера Дэйв Холлз и реквизитор Ханна Гутьеррес-Рид. Кинематографисты предполагали, что исков может быть много, а компенсации составят миллионы долларов.