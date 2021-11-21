Десятки задержанных, баррикады и стрельба на улицах, пожары — после третьей ночи беспорядков на Гваделупе Париж направляет в заморский департамент более двух тысяч полицейских и жандармов. Власти региона ещё в пятницу ввели комендантский час, однако взять ситуацию под контроль правоохранители не смогли.

В ночь на воскресенье протестующие били витрины, строили баррикады, поджигали автомобили и магазины. Пострадали и жилые дома.

Беспорядками сопровождаются акции протеста против ужесточения санитарных ограничений. Демонстранты недовольны, в частности, введением пропускной системы и запретом на работу без прививки от коронавируса для некоторых профессий. Ситуация обострилась в понедельник, когда профсоюзы объявили забастовку.

Жители Гваделупы по-разному относятся к происходящему:

— Некоторые люди не могут проехать из-за протестующих, но ведь для этого есть причина. Мы не можем их винить за перекрытые дороги, — для этого основания, они вынуждены так поступать.

— Я понимаю, всё сложно. Я думаю, всё началось с проблемы санитарных пропусков. Но сейчас ведь разгар пандемии, мы должны позволить властям помочь нам и вывести нас из этого кризиса.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь назвал ситуацию на Гваделупе «неприемлемой и недопустимой». Региональный Профсоюз медработников осудил демонстрантов, которые перекрывают проезды к больницам. Всеобщий союз трудящихся Гваделупы, в свою очередь, призвал к ещё более активным мирным выступлениям.