"Европе нужно соглашение в Британией по вопросам миграции"

Франция призывает заключить между Великобританией и Евросоюзом соглашение по проблеме нелегальной миграции. Об этом заявили в Париже после конференции, которая прошла без участия Лондона.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

Сейчас нам необходимо соглашение между Европейским Союзом и Великобританией. Это соглашение должно регулировать пограничные вопросы между Великобританией и соседними странами, включая Францию, и от имени Европейского Союза решать те миграционные вопросы, которые не были урегулированы в рамках соглашения о "брексите".

Главным элементом такого соглашения французы хотят видеть создание легальных путей миграции в королевство. По данным Парижа, сейчас Франция ежегодно получает 150 тысяч запросов на убежище, а Британия — только 30 тысяч. Но французские власти особо подчёркивают, что договор должен быть общеевропейским, а не двусторонним.

Вопрос о нелегальной миграции через Ла-Манш встал в последние дни с особой остротой после того, как на прошлой неделе жертвами крушения лодки с нелегалами стали 27 человек. Обсуждение темы привело к обострению отношений между Лондоном и Парижем.