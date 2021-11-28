Пограничное агентство ЕС направит самолёт для наблюдения за Ла-Маншем; страны Евросоюза договорились о более тесном сотрудничестве в борьбе против организаторов нелегальной миграции.

Встреча состоялась во французском Кале на берегу Ла-Манша. Туда не приехали представители Великобритании: приглашение для Лондона было отозвано Парижем после того, как британский премьер Борис Джонсон открыто призвал Париж забирать мигрантов обратно.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

"Это была не антибританская встреча, это была проевропейская встреча. Мы должны не только работать в тесном контакте с нашими британскими друзьями, но также открыто говорить им о некоторых вещах. Например, они должны помогать нам вместе бороться против торговли людьми, а также — и это подчёркивали все сегодняшние ораторы — бороться против привлекательности Великобритании для мигрантов".

Илва Йоханссон, Еврокомиссар по внутренним делам:

"Сегодня мы слышали о том, насколько хорошо поставлено дело у этих организованных преступных групп. Они организуют рейсы почти в промышленных масштабах. Вот почему так важно наладить ещё более тесное полицейское сотрудничество при помощи и поддержке Европола".

В Кале во время переговоров проходила акция протеста, участники которой не разделяли настроений европейских политиков и освистывали машины делегатов. По мнению активистов, ужесточение пограничного контроля не поможет решению проблемы миграции:

"Решением должна стать политика гостеприимства, прекращения притеснений. Потому что мигранты выбирают этот опасный путь через Ла-Манш именно из-за этой беспощадной политики".

Шандор Жирош, Euronews:

"Это была первая межправительственная встреча в городе Кале, посвященная проблемному вопросу иммиграции. Хотя Великобританию исключили из дискуссий, лидеры заявили, что конференция была верным шагом в правильном направлении. Но поиск надёжного общеевропейского решения будет сложной задачей, поскольку у 27 стран ЕС нет единой позиции по этому вопросу".