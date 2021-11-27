От Парижа и Лондона ждут "долгосрочного решения" проблемы мигрантов

В этом импровизированном лагере на окраине французского городка Гранд-Сент в ужасающих условиях жили 27 мигрантов, погибших при попытке пересечь Ла-Манш в минувшую среду. Как отмечают французские неправительственные организации, за последние три месяца по мере ухудшения погодных условий число попыток достичь британского берега удвоилось.

У 20-летнего афганца Ахмеда Вакара в Лондоне учится брат: "Перевозчик сказал мне: через 3 дня ты сможешь пересечь Ла-Манш, но он солгал. Он взял деньги и исчез. 150 человек здесь отдали ему по три тысячи евро, и все: ищи-свищи".

Жители Дюнкерка, к которому относится Гранд-Сент, провели в пятницу богослужение по погибшим мигрантам. Здесь ждут от властей Франции и Великобритании совместных шагов, чтобы положить конец гибели людей в водах Ла-Манша.

Но на намеченную на воскресенье встречу европейских министров внутренних дел британский глава ведомства не приглашён.

"Это долгосрочная проблема, - говорит Кей Марш, координатор по поддержке мигрантов. - Как долго береговая охрана двух стран будет патрулировать Ла-Манш: дни, недели, месяцы? Нужно решить этот вопрос раз и навсегда".

По данным французских властей, с начала года 31 500 нелегалов попытались переправиться в Великобританию. 7 800 из них были спасены патрулями береговой охраны.