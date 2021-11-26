"Серьёзные вопросы должны решать серьёзные люди"

Отношения между Лондоном и Парижем резко обострились из-за миграционного кризиса. В среду в Ла-Манше затонула лодка с нелегалами, которые стремились из Франции в Великобританию, погибли более 30 человек.

После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в открытом письме Эммануэлю Макрону фактически призвал Францию забирать мигрантов обратно.

Во французском правительстве уже выразили возмущение и содержанием письма, и фактом его обнародования. В знак протеста глава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил запланированную встречу со своей британской коллегой Прити Пател.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я удивлён такими несерьёзными методами. Лидеры стран по таким темам общаются не с помощью твитов и открытых писем. Мы не разоблачители. Над решением серьёзных вопросов должны работать серьёзные люди, министры. Поэтому в воскресенье министр Дарманен соберёт своих коллег из ЕС и Еврокомиссии для работы по этой теме, а затем мы с британцами посмотрим, как действовать наиболее эффективно, если они будут вести себя серьёзно".

Несмотря на ужесточение миграционной политики Лондона после "брексита", число желающих пересечь Ла-Манш постоянно растёт. Только в этом году в Великобританию этим путём прибыли более 25 тысяч нелегалов. Ещё несколько тысяч задержаны во французских водах.