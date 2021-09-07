Угольные электростанции Западных Балкан загрязняют воздух в ЕС

Защитники окружающей среды утверждают, что её загрязнение угольными электростанциями на Западных Балканах стало причиной гибели за последние 3 года 19 тыс людей в соседних регионах и в Восточной Европе. Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха сообщил, что ситуация в целом по ЕС улучшается, поскольку его страны закрывают угольные шахты и сокращают промышленные выбросы в атмосферу. Пиппа Гэллоп из экологической организации Bankwatch указывает, что в таких странах, как Сербия и Албания, сохраняется опасность для здоровья:

«18 предприятий на Западных Балканах в настоящее время выбрасывают больше диоксида серы, чем 221 подобная электростанция в ЕС".

Диоксид или двуокись серы - это ядовитый газ, особенно вредный для людей с лёгочными заболеваниями. Согласно докладу Bankwatch, половина смертей, вызванных попаданием в организм этого вещества, произошла в Европейском Союзе. В наибольшей степени пострадали Италия, а также Венгрия и Румыния.

Босниец Денис Жишко, проживающий рядом с угольной электростанцией в городе Тузла, сказал Euronews, что информация не нова, и местные власти предпочитают её игнорировать:

"Дело в том, что загрязнение воздуха не знает границ. Я помню, как шли разговоры о строительстве электростанции в Углевике на северо-востоке Боснии и Герцеговины. Венгрия заранее жаловалась на то, что оттуда ветром будет заносить на её территорию продукты горения. Загрязнение распространяется через границы".

Денис надеется, что правительства западнобалканских стран свернут добычу и сжигание угля или хотя бы назначат крайний срок для таких мер или сделают это под давлением Евросоюза. Советник экологической организации Пиппа Гэллоп опасается, что Брюсселю сейчас не до этого:

"Важно отметить, что ЕС торгует частью этой электроэнергии, поступающей с Западных Балкан. Он в некоторой степени извлекает выгоду из этого дешевого электричества, не оплачивает расходы на его производство и не нарушает своё законодательство. Так что, если страны Западных Балкан хотят действовать на энергетическом рынке Евросоюза, им нужно нужно играть по общим правилам. А ЕС должен должен добиться того, чтобы они так и делали".

Переговоры об вступлении этих стран в Евросоюз застопорились. Босниец Денис Жишко не рассчитывает на скорые перемены к лучшему:

"Кажется, что всех устраивает статус-кво, особенно Европейский Союз. Не получая большего влияния на Западные Балканы, он не может найти решение их проблем с сохранением окружающей среды. ЕС готов и дальше поддерживать наши страны, рассматривая их кандидатами свои члены. Но он не знает, как преодолеть политическую неразбериху, которая существует у нас в Боснии".

Обычно применяемая Брюсселем тактика кнута и пряника в отношении западнобалканских стран почти не работает. Тем не менее, вопрос о загрязнении атмосферы будет поднят в начале октября на встрече руководства Евросоюза с лидерами региона.