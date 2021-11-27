Рождество на четвёртой волне: мрачные перспективы для бизнеса

Рождество на четвёртой волне: мрачные перспективы для бизнесаКомментарии
Над центральной площадью Франкфурта возвышается нарядная ель, запах глинтвейна и жареных каштанов, смеющиеся дети на каруселях как и каждый год напоминают о приближении праздника.
Но в этом году, как и в прошлом, над рождественским базаром нависла тревога - он может быть закрыт в любой момент из-за эпидемиологической обстановки в Германии.
Другим не так повезло. Многие известные праздничные мероприятия были отменены в Германии и Австрии из-за резкого скачка случаев заражения COVID-19.
С закрытием рождественских базаров прибыль от туристов теряют рестораны, отели и другой бизнес.
В некоторых странах, таких как Чехия, решение о закрытии ярмарок застигло организаторов врасплох - все уже было готово к их открытию. Но они как и многие не теряют надежду, что дух рождества окажется сильнее ковидной статистики.