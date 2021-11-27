Рождество на четвёртой волне: мрачные перспективы для бизнеса

Над центральной площадью Франкфурта возвышается нарядная ель, запах глинтвейна и жареных каштанов, смеющиеся дети на каруселях как и каждый год напоминают о приближении праздника.

Но в этом году, как и в прошлом, над рождественским базаром нависла тревога - он может быть закрыт в любой момент из-за эпидемиологической обстановки в Германии.

Другим не так повезло. Многие известные праздничные мероприятия были отменены в Германии и Австрии из-за резкого скачка случаев заражения COVID-19.

С закрытием рождественских базаров прибыль от туристов теряют рестораны, отели и другой бизнес.

Краткосрочные перспективы для экономики действительно мрачные, в особенности для частного потребления, но несмотря на это, есть вероятность того, что, скажем, в феврале, люди будут полностью защищены и снова смогут наслаждаться жизнью почти как и прежде, а значит - снова тратить деньги как и раньше Хольгер Шмидинг экономист

В некоторых странах, таких как Чехия, решение о закрытии ярмарок застигло организаторов врасплох - все уже было готово к их открытию. Но они как и многие не теряют надежду, что дух рождества окажется сильнее ковидной статистики.