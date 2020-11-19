Койки вместо коньков

Один из крупнейших крытых катков России, московский спорткомплекс "Крылатское", снова принимает пациентов с Covid-19. Каток был переоборудован в больницу ещё весной. После первой волны госпиталь законсервировали, но разбирать не стали, и с приходом второй волны вновь открыли в середине октября. Сейчас там более 600 пациентов — чуть меньше половины мест.

"Ничем не отличается от обычной больницы, только местом расположения. Всё, что необходимо, в этом госпитале есть, и называть его временным никак нельзя: это полноценный госпиталь", — говорит главный врач Андрей Шкода.

В начале недели появилась петиция, требующая вернуть комплекс спортсменам. По словам авторов, в России было лишь четыре катка подобного размера, и закрытие "Крылатского" подрывает подготовку в масштабах всей страны. Пока обращение подписали около 500 человек.

Власти России уверяют, что ситуация в целом под контролем; в то же время в ряде регионов она усложняется, и президент Путин требует не приукрашивать её:

"Самое тревожное — повышается уровень смертности. И конечно же ни в коем случае не нужно приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо — делать вид, что всё нормально".

По последним официальным данным, сейчас в России 456,5 тысяч активных случаев, из них больше всего в Москве — 136 тысяч. При этом в среду впервые за месяц число выздоровевших превысило число заболевших.